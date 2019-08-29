سيدات نيجيريا للقدم يهزمن الجزائر في تصفيات دورة الألعاب الأوليمبية 2020

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

تقدم منتخب سيدات نيجيريا لكرة القدم ، خطوة كبيرة نحو التأهل للدور الفاصل لتصفيات دورة الألعاب الأوليمبية 2020 المقرر إقامتها بطوكيو، بعدما تغلب على مضيفه منتخب الجزائر /2 صفر، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب (مصطفى تشاكر)، في ذهاب الدور الثاني من التصفيات.

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وسجلت أوجيبي الهدف في الدقيقة 15 ، قبل أن تضاعف زميلتها أمارشي أوكورونكو النتيجة في الدقيقة 54 من المباراة.

وتقام مباراة العودة يوم الأُثنين المقبل في مدينة لاجوس النيجرية.