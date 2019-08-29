الارشيف / اخبار الرياضه

مدرب العدالة السعودي: مباراة ضمك صعبة لكن اللاعبين استعدوا جيدا

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

الأربعاء 28 أغسطس 2019

237b24afda.jpg
مدرب العدالة السعودي: مباراة ضمك صعبة لكن اللاعبين استعدوا جيدا

كتب

وكالات

أكد التونسي اسكندر القصري، المدير الفني لفريق العدالة السعودي، أن مواجهة فريقه أمام ضمك في المرحلة الثانية لدوري كأس الأمير لكرة القدم(الدوري السعودي للمحترفين)، تكون صعبة.

وقال القصري إن استضافة فريقه للمباراة لا يقلل من صعوبتها، لكنه أكد في الوقت ذاته أن لاعبيه استعدوا للمباراة بشكل جيد من أجل تقديم أداء مميز خلال المباراة.

Advertisements

وطالب التونسي أيمن المثلوثي حارس مرمى الفريق، الجماهير بمؤازرة الفريق والحضور في المدرجات لرفع معنويات اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

وأشار المثلوثي إلى أن جماهير الأحساء من المعروف عنها الوقوف بجانب أنديتها، مؤكدا سعيه للحصول على النقاط كاملة لإسعاد الجماهير.

وكان العدالة افتتح مشواره في بطولة الدوري السعودي، بالتعادل مع أهلي جدة على ملعبه ووسط جماهيره1 1/ .

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب العدالة السعودي: مباراة ضمك صعبة لكن اللاعبين استعدوا جيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا