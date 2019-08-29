مدرب العدالة السعودي: مباراة ضمك صعبة لكن اللاعبين استعدوا جيدا

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب وكالات

أكد التونسي اسكندر القصري، المدير الفني لفريق العدالة السعودي، أن مواجهة فريقه أمام ضمك في المرحلة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم(الدوري السعودي للمحترفين)، تكون صعبة.



وقال القصري إن استضافة فريقه للمباراة لا يقلل من صعوبتها، لكنه أكد في الوقت ذاته أن لاعبيه استعدوا للمباراة بشكل جيد من أجل تقديم أداء مميز خلال المباراة.

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وطالب التونسي أيمن المثلوثي حارس مرمى الفريق، الجماهير بمؤازرة الفريق والحضور في المدرجات لرفع معنويات اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

وأشار المثلوثي إلى أن جماهير الأحساء من المعروف عنها الوقوف بجانب أنديتها، مؤكدا سعيه للحصول على النقاط كاملة لإسعاد الجماهير.

وكان العدالة افتتح مشواره في بطولة الدوري السعودي، بالتعادل مع أهلي جدة على ملعبه ووسط جماهيره1 1/ .