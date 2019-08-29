ميدو يشيد بلاعبي المقاصة رغم الهزيمة أمام الزمالك في كأس مصر

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب وكالات

حرص أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق لمصر المقاصة على الإشادة بلاعبيه رغم الخسارة صفر 1/ ، أمام الزمالك، اليوم الأربعاء، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر لكرة القدم.



وقال ميدو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " نسير في الطريق الصحيح وأشكر لاعبي المقاصة على المجهود الذي بذلوه، والخسارة كانت درس مهم لنا لتجاوز الأخطاء وبداية الموسم بشكل جيد".

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وأضاف: "كنا نستحق ضربتي جزاء، التحكيم جزء من المنظومة ولن أتحدث في هذا الجانب كثيرًا".

وأوضح: ميدو: "الزمالك أفضل من الناحية البدنية، لأنه خاض مباراتي الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والهدف المبكر الذي سجلوه أثر علينا في الشوط الأول بشكل سلبي لكننا حاولنا تدارك لأمر في الشوط الثاني".

واختتم ميدو تصريحاته بالإشادة بمستوى أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة في المباراة، حيث تصدي لأكثر من فرصة محققة خلال مواجهة اليوم.