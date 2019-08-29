شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: إمام عاشور سيصبح له شأن كبير فى القلعة البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق، أن إمام عاشور لاعب الزمالك ظهر بشكل جيد وبأداء متميز أمام فريق مصر المقاصة فى ربع نهائى كأس مصر .

وأضاف السقا فى تصريحات لقناة "on sport"، الامكانيات التى ظهر بها امام عاشور وصغر سنه، هذا دليل على انه سيصبح له شأن كبير داخل صفوف القلعة البيضاء".

فاز الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على حساب نظيره مصر المقاصة فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء فى إطار مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر بهدف نظيف أحرزه عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التى شهدت ندية وحماسية شديدة بين الفريقين.