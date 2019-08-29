شكرا لقرائتكم تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام خلفا لسمير عثمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام الرئيسية خلفا لسمير عثمان. ومن المقرر أن تعلن اللجنة قرارها بعد قليل، وتحديدا عقب انتهاء الاجتماع القائم حاليا بمقر اتحاد الكرة. يذكر أن ثروت سويلم المدير التنفيذى السابق للجبلاية كان قد قرر تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام خلفا لعصام عبد الفتاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام خلفا لسمير عثمان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.