شكرا لقرائتكم باسم علي يقترب من الاعارة في الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى فريق الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة. وتوصل باسم علي إلى اتفاق مع مسئولى الجونة للانضمام إليهم. Advertisements ومن المقرر أن يوقع اللاعب على عقود الانضمام للجونة لمدة موسم واحد خلال الساعات القليلة المقبلة. وكان باسم قد تلقى عرضين خلال الفترة الماضية أحدهما من الإسماعيلي والثاني من الجونة، لكنه استقر على الانضمام إلى الجونة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسم علي يقترب من الاعارة في الجونة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.