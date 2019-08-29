شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : ميتشو مدرب واقعى وجاهزية الزمالك لم تكتمل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائى بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

قال أمير مرتضى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور إن "ميتشو" المدير الفنى للفريق الأبيض مدرب واقعى ويعلم حجم المسئولية التى عليه خلال هذه الفترة.

تابع المشرف على الكرة بفريق الزمالك أن ميتشو ما زال يتعرف على اللاعبين فى كل مباراة أكثر من التى قبلها موضحا أن المستوى البدنى والجاهزية الفنية للاعبين لم تكتمل بنسبة 100 % حتى ألان.

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أكمل :" الزمالك عانى من ظلم تحكيمى فى مباراة المقاصة وأخطاء مباريات اليوم يتم احتسابها فى لقاءات أخرى والموسم الماضى تعرضنا لظلم فى أكثر من موقف".

وتحدث أمير عن جلوسه على دكة البدلاء قائلا :" فى الملعب الأمور مشتعلة أكثر من التواجد فى المدرجات والانفعالات مختلفة ".