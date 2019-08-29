شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تتفق على تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق أعضاء اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، على تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام الرئيسية خلفا لسمير عثمان. Advertisements ومن المقرر أن تعلن اللجنة قرارها خلال الساعات المقبلة، وتحديدا عقب انتهاء الاجتماع القائم حاليا بمقر اتحاد الكرة. يذكر أن ثروت سويلم المدير التنفيذى السابق للجبلاية كان قد قرر تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام خلفا لعصام عبد الفتاح.

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