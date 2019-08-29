شكرا لقرائتكم بتصريح سوبر.. ضياء السيد المرشح رقم "1" لمنصب المدرب العام للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر السابق، دائرة المرشحين للانضمام للجهاز الفنى الجديد فى منصب المدرب العام.

وسبق لضياء السيد التأكيد على أنه لن يقبل بالعمل فى منصب الرجل الثانى، فى المنتخب إلا مع حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للفراعنة.

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كان اتحاد الكرة أعلن تأجيل الإعلان عن الجهاز الفنى الجديد للمنتخب بسبب رغبة أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى فى دراسة السير الذاتية لجميع المرشحية بدقة، وإختيار الأنسب للفراعنة فى الفترة المقبلة، كما أرجأ اتحاد الكرة المصرى برئاسة عمرو الجناينى، الإعلان عن أسم المدير الفنى للمنتخب الوطنى والذى كان مقرر الإفصاح عنه فى اجتماع اليوم الأربعاء.