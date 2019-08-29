شكرا لقرائتكم بتصريح سوبر.. ضياء السيد المرشح رقم "1" لمنصب المدرب العام للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دخل ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر السابق، دائرة المرشحين للانضمام للجهاز الفنى الجديد فى منصب المدرب العام.
وسبق لضياء السيد التأكيد على أنه لن يقبل بالعمل فى منصب الرجل الثانى، فى المنتخب إلا مع حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للفراعنة.
وعلم الخليج 365، أن الخلاف على اسم المدرب العام للمنتخب الوطنى فى جهاز حسن شحاتة الذى سيقود الفراعنة خلفا للمدرب المكسيكى المقال خافيير أجيرى، هو سر تأجيل اعلان الجهاز الفنى للمنتخب.
كانت هذه تفاصيل خبر بتصريح سوبر.. ضياء السيد المرشح رقم "1" لمنصب المدرب العام للمنتخب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.