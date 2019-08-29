شكرا لقرائتكم ميتشو: روح الفريق الواحدة سر انتصار الزمالك أمام المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ميتشو يتحدث عن مواجهة الزمالك والمقاصة
أكد الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك سعادته الكبيرة بفوز الفريق على حساب مصر المقاصة وصعود القلعة البيضاء لدور نصف نهائى كأس مصر.
فاز الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على حساب نظيره مصر المقاصة فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء فى إطار مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر بهدف نظيف أحرزه عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التى شهدت ندية وحماسية شديدة بين الفريقين.
وأوضح ميتشو عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " أدين بالفضل فى هذا الفوز للاعبين والجهاز الفنى المعاون والإدارة بعدما تعامل الجميع بروح واحدة لتحقيق انتصار قوى على حساب المقاصة والصعود لنصف نهائى كأس مصر".
وقال ان الجميع يعمل جنب الى جنب لخدمة الفريق وهو ما جعل الفريق يحقق الفوز اليوم.
بتلك النتيجة تأهل الزمالك الى دور نصف النهائى للمسابقة التى يسيطر عليها فى السنوات الماضية بحثاً عن التتويج لينتظر الاتحاد السكندرى الذى تأهل ه الآخر لنفس الدور.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو: روح الفريق الواحدة سر انتصار الزمالك أمام المقاصة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.