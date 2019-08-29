ميتشو: روح الفريق الواحدة سر انتصار الزمالك أمام المقاصة...

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جدة - عمرو شويل ميتشو يتحدث عن مواجهة الزمالك والمقاصة



أكد الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك سعادته الكبيرة بفوز الفريق على حساب مصر المقاصة وصعود القلعة البيضاء لدور نصف نهائى كأس مصر.

فاز الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على حساب نظيره مصر المقاصة فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء فى إطار مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر بهدف نظيف أحرزه عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التى شهدت ندية وحماسية شديدة بين الفريقين.

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وأوضح ميتشو عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " أدين بالفضل فى هذا الفوز للاعبين والجهاز الفنى المعاون والإدارة بعدما تعامل الجميع بروح واحدة لتحقيق انتصار قوى على حساب المقاصة والصعود لنصف نهائى كأس مصر".

وقال ان الجميع يعمل جنب الى جنب لخدمة الفريق وهو ما جعل الفريق يحقق الفوز اليوم.

بتلك النتيجة تأهل الزمالك الى دور نصف النهائى للمسابقة التى يسيطر عليها فى السنوات الماضية بحثاً عن التتويج لينتظر الاتحاد السكندرى الذى تأهل ه الآخر لنفس الدور.