شكرا لقرائتكم ماذا قال مدرب المقاصة على عدم احتساب ركلة جزاء لحظة سقوط عمرو مرعى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل مصطفى المدرب العام لفريق مصر المقاصة، إن الشوط الثانى قدمنا مستونا الطبيعى عكس أول 35 دقيقة فى الشوط الأول أمام الزمالك، وكان التحضير بطئ .

و أضاف المدرب العام فى تصريحات لقناة "أون سبورت"، توقيت هدف الزمالك فى شباكنا هز لاعبينا، و الزمالك عنده جاهزية أكثر مننا بسبب لعبه مباراتين ".

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وعلق مدير الكرة بمصر المقاصة على عدم احتساب ركلة جزاء عمرو مرعى قائلًا: "سقوط عمرو مرعى فى منطقة جزاء الزمالك أكيد ركلة جزاء ولا أعلم لماذا لم يتم احتسابها".

فاز الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على حساب نظيره مصر المقاصة فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء فى إطار مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر بهدف نظيف أحرزه عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التى شهدت ندية وحماسية شديدة بين الفريقين.