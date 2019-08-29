شكرا لقرائتكم الزمالك يطالب بتحكيم أجنبي لمباراة الاتحاد السكندرى بنصف نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى الزمالك، مطالبة لجنة الحكام باسناد مهمة الإدارة التحكيمية لمباراتهم المقبلة أمام الاتحاد السكندرى بنصف نهائى كأس مصر، لطاقم تحكيم أجنبى.

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وأدار محمد معروف مباراة الزمالك والمقاصة، التى جمعتهما مساء اليوم، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد فى دور الـ 8 لبطولة كأس مصر، عن طريق عبد الله جمعه ليتأهل الفريق الى الدور قبل النهائى للبطولة .

ويواجه الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري يوم الاحد المقبل، فى الدور قبل النهائى على ملعب ستاد الاسماعيلية، وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الاسماعيلى فى دور ال 8 بنتيجة 3 - 1 .