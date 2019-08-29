شكرا لقرائتكم أمير مرتضى عن انفعال محمد إبراهيم : أكل عيشه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك انفعال محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب وانتهت بتأهل الأبيض إلى نصف نهائى بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاصة بهدف دون رد.

قال أمير مرتضى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" محمد إبراهيم من أبناء الزمالك، كان من المفترض أن يكون دوره إيجابي أكثر في الملعب ويقلل من حدة التوتر ".

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تابع المشرف على الكرة بفريق الزمالك :" أتمنى التوفيق لمحمد إبراهيم فى مصر المقاصة ويعود لمستواه الذى كان عليه من قبل وهذا أكل عيشه واحنا مركزين فى نفسنا وفريقنا".