شكرا لقرائتكم عبد اللطيف محمد يحصد ذهبية في المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق عبد اللطيف محمد الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة لوزن 130 كيلو جرام والتي تقام في مدينة الجديدة بالمغرب ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية.

كان حقق محمد متولي حقق الميدالية البرونزية في وزن 87 كيلو جرام ، ومحمد إيهاب خليل قد حقق الميدالية الفضية في وزن 77 .

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كان محمد إبراهيم قد حقق ذهبية وزن 67 كيلو جرام في المصارعة ، وهيثم محمد حقق ذهبية وزن 60 كيلو جرام.حقق فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى، الفوز على فريق أرجوتليس اليوناني بنتيجة 2/1 فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد بترو سبورت.

وقسمت المباراة الودية لثلاثة أشواط، بناءًا على الاتفاق الذى ابرم بين الجهازين الفنيين، لبهدف منح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة وتجربة بعض الخطط الفنية مع تحسين الحالة البدنية والفنية للفريق، قبل الموسم الكروى الجديد المقرر انطلاقه يوم 19 سبتمبر المقبل.وأحرز هدفى الفريق الدجلاوى حسام عرفات ومحمد هلال.