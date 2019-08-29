شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة ينجح في إحراز أول أهدافه مع الزمالك بعد 710 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الزمالك، فى كسر صيامه التهديفى الذى استمر قرابة العامين، بإحراز هدف الفوز لفريقه فى شباك مصر المقاصة، بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ربع نهائى كأس مصر.

عبد الله جمعة لم يحرز أى أهداف مع الزمالك منذ أخر مرة سجل فى شباك الداخلية وتحديدًا فى يوم 17 سبتمبر 2017 بالمباراة التى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3/0 بالدورى، ليأتى هدفه الصاروخى فى شباك المقاصة بعد غياب دام 710 يومًا.

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ونجح الزمالك، فى الفوز علي نظيره المقاصة، بهدف دون رد فى دور الـ 8 لبطولة كاس مصر، عن طريق عبد الله جمعه ليتأهل الفريق الى الدور قبل النهائى للبطولة .

ويواجه الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري يوم الاحد المقبل ، فى الدور قبل النهائى على ملعب ستاد الاسماعيلية .

وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الاسماعيلى فى دور ال 8 بنتيجة 3 - 1 .