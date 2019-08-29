راحة سلبية غدا لمصر المقاصة 24 ساعة بعد توديع كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لمصر المقاصة منح لاعبي الفريق راحة سلبية غدا الخميس لمدة 24 ساعة ، بعد توديع بطولة كأس مصر من دور ال 8 بالخسارة من الزمالك بهدف دون رد .
وأبلغ الجهاز الفنى لاعبي الفريق بالعودة للتدريبات الجماعية ، بعد غد الجمعة ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، لمواصلة الاستعدادات لانطلاق مسابقة الدوري المصري لكرة القدم الشهر المقبل .
من جانبه أكد الجهاز الفنى للمقاصة ، بأن لاعبي الفريق قدموا مباراة جيدة أمام الزمالك الجاهز فنيا وبدنيا بعد خوضه مباراتين بدوري أبطال أفريقيا ، بينما كانت المباراة الاحتكاك الرسمي الأول للفريق .
وأكد الجهاز الفنى للفريق الفيومى ، بأن فريقه تعرض لظلم تحكيمي واضح بتجاهل احتساب ضربتي جزاء خلال اللقاء ، لكنه لن يتحدث عن الاخطاء التحكيمية وسيعمل وأفراد اجهاز المعاون له على علاج السلبيات والاخطاء ، وتطوير النواحي البدنية والفنية للاعبين للوصول لاعلي مستوي قبل انطلاق مسابقة الدوري العام .
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