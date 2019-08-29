شكرا لقرائتكم مدير الكرة بمصر المقاصة: اللاعبين كانوا خارج نطاق الخدمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد هويدى مدير الكرة بفريق مصر المقاصة، أن اللاعبين فى الشوط الأول أمام الزمالك كانوا "خارج نطاق الخدمة"، ولم نكن فى مستوانا .

و أضاف هويدى فى تصريحات خاصة لقناة "on sport"، قائلًا:" بعد اجراء التغيرات فى الشوط الثانى بدأنا نظهر بمستوى جيد أمام الزمالك و سنتعلم من درس اليوم و نعتبرها مرحلة من مراحل الاعداد للدورى، ومع الوقت سيرتفع مستوى الفريق ".

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و أشار قائلًا:" لنا ضربتي جزاء لم يتم احتسابهم، والحكام لسه مادخلوش "فورمة" المباريات لذلك ضربة جزاء عمرو مرعى بالأخص لو تم احتسابها كانت ستغير مجريات المباراة" .

فاز الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على حساب نظيره مصر المقاصة فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء فى إطار مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر بهدف نظيف أحرزه عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التى شهدت ندية وحماسية شديدة بين الفريقين.