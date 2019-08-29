شكرا لقرائتكم ميتشو يرفض الراحة السلبية للاعبى الزمالك استعدادًا للاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، عدم منح اللاعبين راحة سلبية وذلك لارتباط الفريق الأبيض بمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الاحد المقبل، فى الدور قبل النهائى على ملعب ستاد الاسماعيلية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه غدا في الحادية عشرة صباحا بعدما نجح فريق الزمالك فى الفوز علي نظيره مصر المقاصة، بهدف دون رد فى دور الـ 8 لبطولة كاس مصر، عن طريق عبد الله جمعه ليتأهل الفريق الى الدور قبل النهائى للبطولة.

وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الإسماعيلى فى دور الـ8 بنتيجة 3 - 1.