شكرا لقرائتكم ميتشو يرفض الراحة السلبية للاعبى الزمالك استعدادًا للاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه غدا في الحادية عشرة صباحا بعدما نجح فريق الزمالك فى الفوز علي نظيره مصر المقاصة، بهدف دون رد فى دور الـ 8 لبطولة كاس مصر، عن طريق عبد الله جمعه ليتأهل الفريق الى الدور قبل النهائى للبطولة.
وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الإسماعيلى فى دور الـ8 بنتيجة 3 - 1.
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