شكرا لقرائتكم عماد متعب: لاعبى المقاصة أخطائهم كثيرة والزمالك لم يستغل الفرص جيدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق، أن لاعبى فريق مصر المقاصة أرتكبوا أخطاء كبيرة خلال سير اللقاء اليوم أمام الزمالك وأبرزها الارتكاز فى أرض الملعب . وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON SPORT " ، لابد من استغلال لاعبى الزمالك استغلال الفرص السهلة التى تواجدت وتسجيل أكبر عدد من الأهداف مثل المباريات الأفريقية، ولكن أهدرو العديد من الفرص . Advertisements فاز الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على حساب نظيره مصر المقاصة فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء فى إطار مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر بهدف نظيف أحرزه عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التى شهدت ندية وحماسية شديدة بين الفريقين.

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