شكرا لقرائتكم 25 ألف جنيه مكافأة ناشئى الطائرة عقب التأهل لنصف نهائى مونديال تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن رصد وزارة الشباب والرياضة مبلغ بقيمة 25 ألف جنيه لكل لاعب فى صفوف منتخب الناشئين بعد التأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم المقامة فى تونس . نجح منتخب ناشئو الكرة الطائرة فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم بالفوز بيلاروسيا بنتيجة 3 / 0 فى دور الـ 8 . Advertisements ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئو الطائرة فى الثامنة مساء غدا الخميس مع إيطاليا فى نصف النهائى . تأهل منتخب ناشئى الطائرة لدور ربع النهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16، بينما تأهل بيلاروسيا بالفوز بنفس النتيجة على التشيك . جاء تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا والأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.

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