شكرا لقرائتكم "تمويه".. وراء وجود ليوناردو في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا، لاعب الوحدة الإماراتي السابق، قريبا من الانتقال إلى شباب الأهلي دبي، ولكنه يتواجد حاليا في العاصمة السعودية الرياض، علما أنه تلقى عروضا من الهلال وأهلي جدة السعوديين في وقت سابق.

صورة نشرها ليوناردو في حسابه على "إنستغرام" قبل سفره إلى الرياض من مطار دبي الدولي

وكشفت مصادر "العربية.نت" أن الجناح البرازيلي يتواجد حاليا في الرياض، ويدرس مع وكيله البرازيلي العروض المقدمة، والتي يعد شباب الأهلي دبي أبرزها، بينما ذكر المصدر أن ليوناردو لديه عرضان أيضا من الهلال وأهلي جدة.

وبحسب المصدرالمقرب من اللاعب.. من الممكن أن تكون عملية سفر ليوناردو إلى الرياض، مجرد عملية تمهيد و"تمويه" لانتقاله إلى شباب الأهلي دبي، وذلك حتى بعد أن فسخ اللاعب البرازيلي عقده ودفع المستحقات، لاسيما أن أحمد الرميثي رئيس شركة نادي الوحدة، كان قد غرد في حسابه على "تويتر" بعد فسخ عقد ليوناردو، قائلا: العتب على النظر، "دورت" على ميثاق الشرف والمبادئ في كتاب الرياضة، لم أجده!!

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وفسخ ليوناردو "27 عاما" تعاقده مع ناديه الوحدة الإماراتي الأسبوع الماضي، ودفع المستحقات المالية المتفق عليها بين اللاعب والنادي في العقد، بصورة مفاجئة وتمهيدا للانضمام إلى فريقه الجديد.

الصحف البرازيلية أشارت في وقت سابق إلى أن اللاعب قريب من العودة إلى السعودية

وكانت تقارير صحافية برازيلية أشارت إلى أن ليوناردو قريب من العودة إلى الدوري السعودي بعدما خاض تجربة مع أهلي جدة قبل انضمامه إلى الوحدة الإماراتي صيف 2018.

وعرف ليوناردو الملاعب السعودية عندما انتقل إلى أهلي جدة صيف 2017 قادماً من بارتيزان الصربي، وسجل حينها مع الفريق 11 هدفا في 21 مباراة، وحل ثانياً في الدوري السعودي للمحترفين خلف الهلال البطل بفارق نقطتين.

ويتصدر صاحب الـ "27 عاما" ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا بـ "9 أهداف"، على الرغم من خروج فريقه السابق الوحدة الإماراتي من البطولة على يد النصر السعودي في دور الـ16.