شكرا لقرائتكم دوري أبطال آسيا.. الاتحاد الأقوى دفاعا والنصر الأكثر تسديداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتبقى 8 أندية يحتدم بينها السباق من أجل الفوز باللقب القاري الأغلى في آسيا، بعد انتهاء ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يقام الإياب منتصف الشهر المقبل.

وبعد انتهاء دور ذهاب ربع النهائي، مازال رصيد الفرنسي غوميز مهاجم الهلال في البطولة متجمدا عند 7 أهداف ليكون صاحب الرقم الأعلى بين نظرائه المتبقين في البطولة وهو الذي يتأخر بفارق هدفين عن البرازيلي ليوناردو، مهاجم الوحدة الإماراتي السابق، في حين يملك جوليانو، لاعب النصر 5 أهداف في دور المجموعات إلى جانب هدفين سجلهما في الأدوار التمهيدية.

ويملك الاتحاد الرقم الأعلى في التسجيل بالبطولة هذا العام بمجموع 19 هدفا وبفارق هدفين عن مواطنه النصر 17، كما كان من أكثر الفرق محافظة على شباكه نظيفة، إذ اهتزت شباكه مرتين متساويا مع مواطنه الأهلي والدحيل القطري اللذان ودعا البطولة.

وتساوى 4 لاعبين في صناعة كل منهم لأربعة أهداف، ويعد البرازيلي أوسكار، لاعب شنغهاي الوحيد الذي باستطاعته زيادة الرضيد لعد أن ودع الثلاثة الباقون البطولة.

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وحجز النصر مقعدا في ربع النهائي لأول مرة في النظام الجديد للبطولة، إذ نجح في 3 مباريات بقلب تأخره إلى انتصار أمام السد القطري في ذهاب ربع النهائي، وفي دور المجموعات عاد الفريق مرتين بالنتيجة أمام الزوراء العراقي .

ويملك لاعبو المدرب البرتغالي فيتوريا الرقم الأعلى في التسديدات على المرمى وبعدد وصل الى 57 يليه شنغهاي والدحي، فيما تساوى رصيد الهلال والاتحاد بعدد التسديدات البالغة 45 لكل منهما على المرمى.

ويتصدر هالك، مهاجم شنغهاي، والجزائري بغداد بونجاح، قائمة اللاعبين الأكثر تسديدا على المرمى، بـ28 تسديدة لكل منهما.

ولم تهتز شباك 5 حراس في البطولة الآسيوية سوى مرتين وهو العدد الأقل، والباقي الوحدي في البطولة هو زينغ تشينغ الصيني من فريق غوانزو إيفرغاند، إذ حافظ شنغهاي على سجله خاليا من الهزائم في جميع المباريات التي لعبها على أرضه منذ ظهوره الأول في دوري أبطال آسيا في عام 2016.