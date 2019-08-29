شكرا لقرائتكم وكيله: ديمبلي ليس "عملة" لضم نيمار.. سيبقى في برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد موسى سيسوكو، وكيل أعمال اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، يوم الأربعاء أن الأخير لا يرغب في الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ولا أن يصبح مجرد عملة في عملية انضمام نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوف النادي الكتالوني.

وقال سيسوكو في تصريحات لبرنامج الكرة الفرنسي "تليفوت": سيبقى في برشلونة بنسبة مئة بالمئة، لا يوجد هناك إمكانية لرحيله، إنه يرغب في البقاء في برشلونة وسيبقى.

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وجاءت تصريحات سيسوكو بعد ما أشاعته وسائل الإعلام المختلفة مؤخرا عن صفقة نيمار، حيث أكدت أن برشلونة عرض دفع 180 مليون يورو بالإضافة إلى تخليه عن ديمبلي لصالح باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

ولكن يبدو أن ديمبلي (22 عاماً) اللاعب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني، لا يرغب في الرحيل عن برشلونة بعد عامين فقط من انضمامه للفريق، حتى لو كان مدربه في باريس سان جيرمان هو الألماني توماس توخيل الذي يعرفه جيدا والذي ساعده لتقديم أفضل مستوياته في بطولة الدوري الألماني "بوندسليغا".

وكان سيسوكو قد قال في بيان له قبل أسبوع: ديمبلي مقتنع بالبقاء رغم العروض التي تأتيه من أكبر الأندية الأوروبية، إنه في النادي الأكبر على الإطلاق.