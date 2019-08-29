شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض الشباب يتأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل منتخب الإمارات للشباب لكرة القدم إلى نهائي بطولة غرب آسيا تحت 19 عاماً ليواجه نظيره المنتخب العراقي وذلك عقب الفوز على منتخب فلسطين بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 في مباراة نصف النهائي للبطولة. وكان الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم على استاد فيصل الحسيني الدولي بفلسطين، قد انتهى بالتعادل السلبي.

وسيواجه المنتخب الفلسطيني منظم البطولة في نسختها الأولى نظيره الأردني على تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان منتخب الإمارات قد تأهل لنصف النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط عقب التعادل سلبياً في الجولة الأولى من البطولة أمام البحرين، فيما فاز على العراق بالجولة الثانية بنتيجة 4-2.

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