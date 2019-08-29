شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يعتمد الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة الرياضي.

بحسب المرسوم الأميري رقم 24 لسنة 2019 يعتمد الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة الرياضي، على أن يصدر المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة بقرارات منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للمجلس والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في المجلس بما يتفق واختصاصاته.. واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

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