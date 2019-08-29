«الأبيض» جاهز لمواجهة الدومينيكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لخوض مباراته الدولية الودية أمام منتخب جمهورية الدومينيكان غداً الجمعة ضمن معسكره الحالي المقام في العاصمة البحرينية المنامة استعداداً لمواجهة منتخب ماليزيا يوم 10 سبتمبر المقبل بالعاصمة كوالالمبور ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلند وإندونيسيا.

ويختتم الأبيض تحضيراته لمواجهة الجمعة بأداء حصة تدريبية اليوم باستاد مدينة خليفة الرياضية بعد أن أدى تدريباته خلال الأيام الماضية على أرضية ملاعب الاتحاد البحريني لكرة القدم بقيادة الهولندي فان مارفيك وبمشاركة كافة اللاعبين وهم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، زايد العامري (الجزيرة) محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، خليل الحمادي (الوحدة) خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، بندر الأحبابي (العين) عادل الحوسني، الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة) وليد عباس، إسماعيل الحمادي (شباب الأهلي دبي) حبيب الفردان، طارق أحمد، جاسم يعقوب (النصر) علي صالح، علي سالمين (الوصل) حسن المحرمي (بني ياس).

وكان الجهاز الفني استدعى مهاجم النصر ومنتخبنا الأولمبي جاسم يعقوب إلى القائمة، ووصل اللاعب إلى المنامة أمس الأول وشارك مع زملائه في التدريبات التي تسودها الندية والحماس والرغبة لدى كافة اللاعبين الذين يؤدون تدريباتهم بكل جدية ونشاط.

وحرص مدرب الأبيض فان مارفيك على عقد اجتماع مع اللاعبين أمس بحضور كافة أعضاء الجهاز الفني، حيث طالبهم ببذل المزيد من الجهد والاستفادة القصوى من التدريبات اليومية. المباراتان الوديتان أمام الدومينيكان وسريلانكا من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل خوض غمار التصفيات، وشهد الاجتماع كذلك محاضرة فنية «فيديو» استعرض خلالها مارفيك ومساعدوه الجوانب الخططية وأسلوب اللعب الذي سيتبعه خلال المباريات.

كما عقد مارفيك جلسات خاصة مع عدد من اللاعبين في مقدمتهم هداف الأبيض علي مبخوت وصانع الألعاب عمر عبدالرحمن إلى جانب المدافع حمدان الكمالي، بالإضافة إلى جلسات أخرى لحراس المرمى.

على خط آخر قام الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون الفنية بزيارة تدريبات الأبيض، والتقى أعضاء الجهاز الإداري والفني واللاعبين، مرحباً بهم في مملكة البحرين ومتمنياً للأبيض التوفيق في مشواره بالتصفيات.

من جانبه أبدى الدولي حمدان الكمالي مدافع منتخبنا الوطني الأول، سعادته الكبيرة بالعودة إلى صفوف الأبيض من جديد بعد فترة غياب، مؤكداً اعتزازه بالتواجد مرة أخرى ضمن قائمة لاعبي المنتخب وقال إنه يتطلع دائماً للأفضل، متمنياً أن يقدم الإضافة الفنية المطلوبة ويوفق مع بقية زملائه في تحقيق تطلعات عشاق كرة القدم الإماراتية.

واعتبر الكمالي الاستدعاء لقائمة المنتخب الوطني بمثابة تحد جديد، يسعى من خلاله لتقديم نفسه بشكل مختلف، ويسهم مع بقية اللاعبين في تحقيق النتائج المطلوبة في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، واعداً ببذل كل الجهد الممكن حتى يكون الأبيض من ضمن المنتخبات المتواجدة في مونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا المقبلة.

ووعد الكمالي الذي يعتبر واحداً من أهم عناصر الخبرة في المنتخب الإماراتي، بتكريس خبرته الميدانية الطويلة في خدمة الأبيض، مشيراً إلى أن المنتخب الحالي يتمتع بتشكيلة متجانسة وقوية تجمع عدداً من اللاعبين أصحاب الخبرة، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة من اللاعبين الشباب الذين أثبتوا وجودهم في المسابقات المحلية وبرزوا بصورة مميزة ليستحقوا الانضمام لقائمة الأبيض، مشدداً على أنهم جميعاً يعملون بروح الفريق الواحد من أجل رفع راية كرة القدم الإماراتية.

وطمأن الكمالي الجماهير الرياضية على سير تحضيرات المنتخب للمرحلة الأولى من التصفيات من خلال معسكره الحالي وقال: الأجواء محفزة وتبعث على التفاؤل، والمعسكر تسوده أجواء رائعة تدفع اللاعبين لمزيد من البذل والعطاء بفضل توفر كل المعينات والمطلوبات، وما يجدونه من تشجيع واهتمام من قبل الجهازين الفني والإداري للمنتخب.

وأضاف: أشعر بسعادة كبيرة وأنا أعود مجدداً لقائمة المنتخب الوطني بآمال عريضة وطموحات جديدة، أتقدم بالشكر للجهاز الفني على الثقة التي أولاني إياها، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن المدرب ومعاونيه، كما آمل أن أسهم مع زملائي اللاعبين في إسعاد الجماهير الرياضية.