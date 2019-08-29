شكرا لقرائتكم خبر عن سوبوتكا وأدامز يغيبان عن فورتونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي فورتونا دوسلدورف الألماني لكرة القدم أمس، غياب مدافعيه مارسيل سوبوتكا وكاسيم ادامز حتى إشعار آخر وذلك بسبب الإصابة.

وأوضح النادي أن اللاعبين أصيبا خلال مباراة تجريبية أمام نادي ميربوش أمس الأول، مشيراً إلى أن سوبوتكا يعاني تمزقاً في العضلة الضامة اليسرى، كما يعاني الوافد الجديد ادامز نفس الإصابة في الفخذ اليسرى.

وفي هذه المباراة، انضم ليكس-تيجر لوبينجر، ابن لاعب الوثب العالي السابق تيم لوبينجر، لأول مرة إلى فريق المحترفين في فورتونا، ويلعب لوبينجر الابن «20 عاما» في فريق الدوري المحلي لنادي دوسلدورف.

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