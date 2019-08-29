الاتحاد والهلال.. الحسم في الرياض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تعادل الاتحاد والهلال من دون أهداف في جولة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ليتأجل الحسم كلياً لمباراة الإياب في الرياض على ملعب جامعة الملك سعود في 17 سبتمبر المقبل.

لم تف مباراة الذهاب التي أقيمت أمام 54 ألف متفرج على ملعب الجوهرة المشعة بكامل مواعيدها، حيث غلب التحفظ على طريقة التشيلي سييرا والروماني رازفان.

ولم يشعر الحارسان فواز القرني وعبدالله المعيوف بالقلق سوى في لقطات نادرة حيث انحصر اللعب في وسط الميدان ومال الجانبان لضبط السواتر الدفاعية قبل التفكير بالهجوم.

أخطر اللقطات كانت تسديدة الفرنسي غوميز مهاجم الهلال في الدقيقة 14 بيد أنها علت العارضة، وتكفل عبدالله المعيوف حارس الهلال بإنقاذ محاولة انفرادية لمهاجمي الاتحاد خيمنيز ورومانينو «19 و49».

شهدت المباراة مطالبة اتحادية وأخرى هلالية بركلة جزاء بعد إعاقة مهاجم الاتحاد سلطان السميري من حارس الهلال وملامسة الكرة ليد مدافع الاتحاد زياد الصحفي بعد تسديدة غوميز بيد أن الحكم الأسترالي لم يتخذ أي قرار.

بعد المباراة أوضح الروماني رازفان مدرب الهلال أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلتي جزاء مبيناً: كنا الأفضل والأكثر تحكماً بمسار المباراة رغم صعوبة الأجواء التي أثرت في الشوط الثاني، مازالت البطاقة في الملعب وعلينا العمل أكثر للقاء الأياب.

أما التشيلي سييرا مدرب الاتحاد فيرى أن النتيجة طبيعية وجيدة كون الفرص لاتزال متساوية، وأبان: تعاملنا مع قوة الهلال في وسط الملعب بقطع الطريق على لاعبيه لتنفيذ تكتيكهم، أعتقد أننا نجحنا وكان بالإمكان خطف الفوز لكن لم تستثمر الفرص.