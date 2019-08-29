نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يستعد لموسم الجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدشن فريق الجوجيتسو بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، مشاركاته في الموسم الرياضي 2019-2020 من خلال المشاركة في الجولة الأولى لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، والتي ستقام بعد غد السبت في القاعة الرياضية لنادي الشارقة للألعاب الفردية، بمشاركة 30 لاعباً، تمهيداً لمشاركات واسعة خلال الموسم المقبل، وأنهى لاعبو النادي استعداداتهم للمشاركة في هذه البطولة، وسائر البطولات تحت إشراف الجهاز الفني للنادي، ووفقاً لتوجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد عبد الرحمن العويس، وذلك من خلال إقامة بطولات داخلية وتدريبات يومية تم من خلالها انتقاء أفضل اللاعبين للمشاركة في بطولات الموسم الجديد.

وقال خالد إبراهيم الناخي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ومشرف الجوجيتسو: «تحظى رياضة الجوجيتسو في النادي باهتمام من قبل مجلس الإدارة، وهو الأمر، الذي مهد لها أن تشهد طفرة كبيرة على كافة المستويات، ويسعدنا في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، النقلة النوعية، التي أصبحت عليها لعبة الجوجيتسو، وذلك من خلال الإنجازات التي تحققت خلال فترة زمنية قصيرة، وبما يعكس التوجهات التي اعتمدت في مجلس الإدارة، وحظيت بدعم مجلس الشارقة الرياضي، والجهود التي يبذلها المدربون والمشرفون والإداريون، عززت الثقة في أن يواصل الفريق تطلعاته نحو الأفضل».

وأضاف: «أدعو أولياء الأمور، أن يشجعوا أبناءهم على ممارسة لعبة الجوجيتسو، لما لها من فوائد كبيرة على اللاعب».

ويذكر أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، فاز في الموسم الماضي بميداليتين ذهبيتين في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشباب، إضافة إلى فضية وبرونزية في بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو في فئة الشباب وفضية في بطولة التحدي، كما حصل على الميدالية الفضية، التي حققها اللاعب سعيد المزروعي في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بفئة الرجال، إضافة إلى ميداليات أخرى في البطولات المحلية.