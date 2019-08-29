قرعة دوري أبطال أوروبا تسحب اليوم في موناكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسحب اليوم في موناكو قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، حيث يشكل قطبا العاصمة الإسبانية، ريال وأتلتيكو بجانب برشلونة وإضافة إلى بوروسيا دورتموند الألماني، الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الستة الأعلى تصنيفاً وحاملي لقب دوري الأبطال و«يوروبا ليغ».

ووضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و«يوروبا ليغ» تشلسي الإنجليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفاً: مانشستر سيتي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا).

وبما أن القرعة تجنب أندية من البلد ذاته لبعضها بعضاً إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم، وبوجود أندية مثل العملاق ريال مدريد الذي توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية قبل أن يتربع ليفربول الموسم الماضي على العرش، ومواطنه أتلتيكو وإنتر ميلان الإيطالي المتجدد ومواطنه نابولي وبوروسيا دورتموند وتوتنهام وصيف البطل، في المستويات التالية التي لم تحدد حتى الآن بانتظار نتائج المباريات الثلاث المقررة الأربعاء في إياب الدور الفاصل، هناك إمكانية كبيرة لما يعتبر «مجموعة الموت».

وقد يقع مانشستر سيتي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا في المجموعة ذاتها مع ريال أو إنتر، أو أن يتواجه يوفنتوس مع توتنهام أو أتلتيكو مدريد الذي التقاه بطل إيطاليا الموسم الماضي في ثمن النهائي وانتهى لقاء الذهاب بفوز نادي العاصمة 2-صفر على أرضه، قبل أن يخسر إياباً بثلاثية نظيفة سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وصنفت الأندية استناداً إلى مجموع النقاط التي جمعتها على مدار الأعوام الخمسة الماضية أو النقاط التي جمعتها الاتحاد المحلية.

وتنضم إلى الأندية ال26 التي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات استنادا إلى معيار النقاط المطبق من قبل الاتحاد القاري، ستة أندية خاضت الأدوار التمهيدية وصولاً إلى الدور الفاصل.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر.