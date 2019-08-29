نادال يضرب بقوة.. وكيريوس يكمل عقد المتأهلين في «فلاشينج ميدوز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب الإسباني رافائيل نادال (33 عاماً) المصنف ثانياً بقوة في مستهل مشواره في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، فيما تخلصت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة عند السيدات من عقدة الدور الأول الذي شهد سقوط النمساوي دومينيك تييم الرابع. واستهل نادال بقوة حملته نحو محاولة الفوز باللقب للمرة الرابعة في مسيرته، بعد أعوام 2010 و2013 و2017، والاقتراب خطوة إضافية من غريمه السويسري روجيه فيدرر صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب الجراند سلام (18 مقابل 20 للأخير).

واحتاج الإسباني إلى ساعتين و8 دقائق لتخطي عقبة الأسترالي جون ميلمان 6-3 و6-2 و6-2 وبلوغ الدور الثاني من البطولة الأمريكية للمرة الخامسة عشرة من أصل 15 مشاركة، وعلق ابن مايوركا بعد فوزه السهل على منافسه الأسترالي الذي أقصى فيدرر من الدور الرابع لهذه البطولة العام الماضي: «البدايات في أي دورة دائماً تكون صعبة، بالتالي بالنسبة لمباراة أولى ، فكان ذلك جيداً وأنا سعيد بالطريقة التي بدأت فيها».

وخلافاً لنادال الذي تعود آخر خسارة له في الدور الأول لإحدى البطولات الكبرى عام 2016 في أستراليا المفتوحة، انتهى مشوار تييم (25 عاماً) الرابع عند الحاجز الأول للمشاركة الكبرى الثانية توالياً بخسارته أمام الإيطالي توماس فايبانو 4-6 و6-3 و3-6 و2-6. وكان وصيف رولان جاروس في العامين الأخيرين يمني نفسه أن يكرر على الأقل نتيجة العام الماضي حين وصل إلى ربع النهائي في فلاشينج ميدوز، إلا أن مشواره في البطولة الأمريكية انتهى عند الدور الأول للمرة الأولى من أصل ست مشاركات حتى الآن للنمساوي الذي كان خرج أيضاً من الدور الأول لبطولة ويمبلدون قبل أسابيع معدودة على يد الأمريكي سام كويري.

ولحق الروسي كارن خاتشانوف التاسع بتييم واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثامن الذي سبقهما بالخروج من البطولة بعد الخسارة أمام الروسي أندري روبليف بأربع مجموعات، وذلك بسقوطه أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل 6-4 و5-7 و5-7 و6-4 و3-6 في أبرز نتائج الثلاثاء، على غرار الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت العاشر الذي خسر أمام الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين 6-3 و1-6 و4-6 و6-3 و3-6.وعانى الألماني ألكسندر زفيريف السادس الأمرين للفوز على المولدافي المغمور رادو ألبوت 6-1 و6-3 و3-6 و4-6 و6-2، فيما تخلص الكرواتي مارين سيليتش، بطل 2014، من السلوفاكي مارتن كليزان بثلاث مجموعات.وكان الأسترالي المثير للجدل نيك كيريوس آخر المتأهلين إلى الدور الثاني بفوزه على الأمريكي ستيف جونسون 6-3 و7-6 (7-1) و6-4.ولدى السيدات، تخلصت هاليب من عقدة السقوط عن الدور الأول بفوزها الصعب نسبيا على الأميركية المغمورة نيكول جيبز 6-3 و3-6 و6-2، لتواجه في اختبارها المقبل مواطنة الأخيرة تايلور تاوسند.

وقلبت لاعبة التنس الدنماركية كارولين فوزنياكي هزيمتها في المجموعة الأولى من المباراة إلى فوز ثمين 1/‏ 6 و7/‏ 5 و6/‏ 3 على الصينية يافان وانج في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى هذا الموسم. ولحقت فوزنياكي المصنفة الأولى على العالم سابقاً والمصنفة التاسعة عشرة للبطولة، بقافلة المتأهلات للدور الثاني في هذه البطولة التي توجت بلقبها من قبل في عامي 2009 و2014. وتلتقي فوزنياكي في الدور الثاني مع الأمريكية دانييلا كولينز التي تغلبت على السلوفينية بولونا هيركوج 6/‏ 3 و4/‏ 6 و6/‏ 4 في الدور الأول للبطولة.

وفجرت الروسية أنا كالينسكايا المتأهلة من الأدوار التمهيدية للبطولة مفاجأة من العيار الثقيل وأطاحت بالأمريكية سلون ستيفنز المصنفة الحادية عشرة للبطولة بالتغلب عليها 6/‏ 3 و6/‏ 4.وتواجه كالينسكايا في الدور الثاني اختباراً أمريكياً آخر حيث تلتقي كريستي آهن التي تشارك في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد) والتي تغلبت على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا المصنفة الثانية على العالم سابقاً 7/‏ 5 و6/‏ 2.وتأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة التاسعة للبطولة إلى الدور الثاني بالفوز على مواطنتها فيكتوريا أزارينكا 3/‏ 6 و6/‏ 3 و6/‏ 4 لتلتقي في الدور الثاني مع يوليا بوتينتسيفا التي تأهلت لهذا الدور بالفوز على الأمريكية ماديسون برينجل 6/‏ 3 و6/‏ 3.وصدمت المجرية تيميا بابوش الصاعدة من الأدوار التمهيدية الجمهور بالتأهل إلى الدور الثاني على حساب الإسبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة 28 للبطولة حيث تغلبت عليها 6/‏ 2 ثم بانسحاب اللاعبة الإسبانية في بداية المجموعة الثانية من المباراة. وتلتقي بابوش مع الأمريكية كوري جوف (كوكو) التي تشارك في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد) والتي تأهلت للدور الثاني بالفوز على الروسية أنستازيا بوتابوفا 3/‏ 6 و6/‏ 2 و6/‏ 4.وتغلبت البلجيكية إليسي ميرتنز المصنفة 25 للبطولة على السويسرية جيل تيتشمان 6/‏ 2 و6/‏ 2 في مباراة أخرى بالدور الأول للبطولة، لتلتقي في الدور الثاني مع التشيكية كريستينا بليسكوفا التي تأهلت لهذا الدور بالفوز على الفرنسية دياني باري 6/‏ 4 و6/‏ 3.

وتأهلت الإسبانية أليونا بولسوفا في واحدة من مفاجآت الدور الأول للبطولة بالفوز على التشيكية باربورا شتريكوفا المصنفة ال31 للبطولة 6/‏ 3 وصفر/‏ 6 و6/‏ 1.