تعاون مشترك بين أكاديمية فاطمة بنت مبارك و«التعليم العالي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، لبداية مرحلة جديدة من التعاون بين الطرفين في مجال نشر وتطبيق الرياضة النسائية على مستوى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في مجلس أبوظبي الرياضي صباح أمس. وقع المذكرة كل من الدكتورة أمنيات الهاجري، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، بحضور الأمين العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي.

نصت الاتفاقية على أن يعمل الطرفان على دعم وتسهيل دور المرأة في مجالات الرياضة، بالإضافة إلى توفير كافة الإمكانات للفتيات والطالبات لممارسة الرياضة، بهدف الوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة، وتشجيع المواهب، من خلال التدريب الرياضي، وتوفير الدعم اللوجستي، تحت إشراف المدربين في مختلف الألعاب الرياضية، والمضي قدماً والتعاون على كافة الصعد الرياضية، كما تتضمن تشكيل لجان فنية لتشرف على البرامج الرياضية التي تقيمها المؤسسات التعليمية والجامعات، واقتراح ما تراه مناسباً من خطط مستقبلية واضحة.

واتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما لتفعيل وتطوير الأنشطة الرياضية النسائية على مستوى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لضمان استمرارية مشاركة الطالبات في ممارسة الرياضة بعد التخرج في المرحلة الثانوية والانخراط في الحياة الجامعية.

وأكد الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي أهمية الاقتداء بنهج القيادة الرشيدة في الإمارات تجاه هذا القطاع المهم، والحرص على تمكين شابات الوطن، وتعزيز دورهن ومكانتهن الرياضية في المجتمع، وقال إن دولة الإمارات شهدت توسعاً وتطوراً كبيرين في المجال الرياضي، مما عزز مكانتها الدولية المرموقة عالمياً، واستضافة دولتنا للأحداث الرياضية العالمية وبلوغها مراكز متقدمة عالمياً.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري: الهدف من الاتفاقية تشجيع الطالبات في مؤسسات التعليم العالي على ممارسة الرياضات الجماعية بشكل أكبر والتميز فيها مثلما عهدنا منهن دائماً، وزيادة قاعدة مشاركتهن في البطولات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى اتخاذ الرياضة نمط حياة، ونشر الوعي في مجتمعاتهن لخدمة هذا الوطن المعطاء.

وقد تجاوزت الجهود المبذولة لتمكين المرأة الإماراتية سقف الطموحات، وبنات الإمارات أثبتن تفوقهن في مجالات عديدة ومختلفة أبرزها الرياضة.