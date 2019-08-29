لوماشينكو يواجه كامبل على حلبة زيرو تو السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

لا يعرف كثيرون من عشاق الفن النبيل أن بطل العالم في الوزن الخفيف الأوكراني فاسيل لوماشينكو (31 عاماً) الذي سيواجه لوك كامبل السبت في حلبة 02 بلندن، ولد بعد عامين من كارثة تشرنوبل النووية، وعلى بعد 420 ميلاً من موقع الحادث المشؤوم. يتمتع لوماشينكو بقوة ذهنية استثنائية وإمكانيات بدنية عالية تجعله متميزاً عن بقية زملائه في الملاكمة، فهل لتشرنوبل علاقة بهذا ؟ يجيب ممازحاً: «ربما أنا نتاج تشرنوبل».

لكن من المؤكد أن لوماشينكو هو نتاج جهد ومثابرة بدأت منذ وضع والده قفازات بيديه وهو في عمر سنتين، ويلقب الآن «ماتريكس»؛ لأنه تحول إلى ظاهرة في عالم الملاكمة.

تدرب «لوما» كما يطلق عليه أصدقاؤه وعائلته على يد والده الذي يشبهه البعض بدكتور فرانكشتاين، لكنه ليس عالماً نووياً؛ بل حالم. ويعلق لوما: «أحب حياتي ورياضتي ولم أفارق والدي إطلاقاً. هو والدي في البيت وفي الجيم وفي الحلبة، وقد طور أسلوبي بطريقة تحافظ عليّ في هذه الرياضة الخطرة». وسع الوالد حركات ابنه ليضرب من كل الزوايا لدرجة أنه يمكنه مواجهة 3 ملاكمين في آن واحد في التمرينات، ويعلق لوما: «في العادة أتمرن مع شخص واحد، أحياناً اثنين وفي مناسبات عدة أمام ثلاثة، بصراحة مواجهة 3 أسهل من مواجهة اثنين فالثلاثة تتشابك حركاتهم وتتقاطع». مواجهة خصمين أو ثلاثة تتطلب سرعة في اليدين والقدم أيضاً، لهذا نفاه والده من الحلبة 3 سنوات ليأخذ دروس رقص تراثية. ويعلق لوما: «لم أحبب الدبكة على أنغام وطنية، لكن والدي أصر عليها، وبعدما كبرت أدركت أنه كان محقاً». وروى لوما قصة عن شخصية والده، وقال: «في أحد الأيام عدت من المدرسة بدرجة قليلة فقال لي ادرس وحسنها، لم أفعل.

بعد يومين جاء وسألني هل حسنت درجة الامتحان؟ فقلت له كلا، قال لي: لن تذهب للجيم إلا إذا حسنت الدرجة. وبعد يومين من ذلك سألني فقلت لا لم أحسنها، فمنعني يومين إضافيين عن الحلبة؛ لذا أخرجت كتبي وبدأت أدرس وحصلت على درجة عالية فقال لي والدي: حسناً، ولكنني لم أسمعك تتحدث عن الفوز بميدالية أولمبية ذهبية. قال لي إن هناك فتى من بلد آخر له نفس الحلم وإنني متخلف عن تمريناته ب5 أيام. قال لي إن العقل بدون تعليم لا يمكن أن يفضي لبطولة العالم».

وعن المادة التي سجل فيها درجات متدنية قال لوما: «لا أتذكر، ربما اللغة الروسية أو مادة التاريخ، لكنها قطعاً ليست مادة الرياضيات لأنني أحب الرياضيات».

الأب والابن بدءا معاً مشوار الحلم عبر تمرينات مكثفة لردود الفعل، ويشرح لوما: «توجب عليّ الرد على ومضات الإضاءة واللمس بسرعة كبيرة، تعلمت التكتيك بسرعة وخصوصاً في ردة الفعل».

بعض تمرينات لوما تتضمن حبس أنفاسه تحت الماء 4 دقائق ونصف الدقيقة لتنمية قوته الذهنية، ويضيف: «التمرين هذا مفيد للتركيز تحت الضغط، الأهم عندي تحت الماء إطالة الدقائق أكثر من التنفس. لا أشعر بالذعر أو التعب أو الألم، وواصلت التفكير وأنا بالكاد أتنفس. التمرينات الأخرى تتضمن هوكي الجليد، وركوب الخيل، والمصارعة، والسلة، و10 كيلومترات سباحة».

وعلى خلاف معظم ملاكمي أوروبا الشرقية من أمثال الأخوين كليتشكو وجينادي جولوفكين، لا يمارس لوماشينكو لعبة الشطرنج، ويعلق: «الجلوس لا يلائمني لكنني كنت متميزاً في كرة القدم، ولعبت في موقع ايدين هازارد، لكن مع وجود الملاكمة لم أفكر في الكرة جدياً.

عندما رمى علي والدي كرة كانت لغرض آخر، أضربها لتبقى معلقة 300 مرة، لكنني كنت أصل إلى 100 أو 200 وهذا جيد، فالوصول إلى رقم 300 يتطلب 3 ساعات متواصلة. هذا التمرين يساعد على التركيز والتصميم».

أزمة الشعور ب «الأنا»

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أكد لوماشينكو، شعور كل بطل رياضي ب «الأنا» الكبيرة وقال:«أنا عن نفسي أعتقد أنني أفضل ملاكم في العالم، وتيرينس كراوفورد يظن أنه الأفضل، وكانيلو ألفاريز يظن كذلك أنه الأفضل. بالنسبة لي كراوفورد ثاني وألفاريز ثالث لكن كل واحد منّا يرفض الخسارة».

بائع صحف وآيس كريم

يحظى لوما بدعم من زوجته ايلينا ووالدته وصديقه الذي يسكن أمام منزله في بيلهورود بمنتجع دينستروفسكي حيث اعتاد في طفولته بيع الصحف والآيس كريم على الشاطئ للسياح لتوفير مصروفه اليومي. سجل لوما في الملاكمة مذهل حتى في بداياته، فهذا الملاكم الأوكراني خسر مرة واحدة من أصل 396 نزالاً وحصد ميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد وبطولات العالم للهواة وفاز بأول ألقابه بوزن الريشة في ثالث نزال بهذه الفئة فقط. طوال هذه الجولات لم يفارق باباى ابنه ويضيف: «لدينا خلافاتنا بالطبع وجدالاتنا ومشاكلنا لكنه يفوز علي دائما وكان يقول لي بهدوء إذا أردت تطبيق خيارك فعليك أن تسير في طريقك وحيداً بدوني وأتمنى لك كل خير. وكشف لوما عن تخوف زوجته ووالدته من حضور النزالات وأضاف: «التوتر والخوف علي طبيعيان لذا أتفهم غيابهما ويكفيني وجود بابا».