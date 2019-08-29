منتخب الناشئين يستعد لمواجهة السعودية ودياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2004، لمواجهة المنتخب السعودي غداً الجمعة في التجربة الودية الثانية ضمن معسكر الأبيض الداخلي، المقام حالياً في مدينة العين في إطار استعداداته للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في قيرغيزستان سبتمبر المقبل.

كان أبيض الناشئين، خسر التجربة الودية الأولى أمام شقيقه السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت أمس، على استاد طحنون بن محمد بالقطارة.

وقال سالم اليعقوبي، مدير المنتخب الوطني للناشئين إن معسكر العين، يمثل مرحلة مهمة ضمن مراحل إعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية المقبلة، واصفاً المباراة الودية مع المنتخب السعودي، بأنها كانت تجربة مفيدة للجهاز الفني، خاصة أن المنتخب السعودي، متوج ببطولة غرب آسيا الأخيرة ويتمتع باستقرار وتوليفة متجانسة.

وأضاف اليعقوبي، أن التجمع المقبل لأبيض الناشئين، سيكون يوم 3 سبتمبر في دبي قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي في أوزبكستان، والذي سيقام للفترة من 5 إلى 13 سبتمبر المقبل، تتخلله مباراتان وديتان مع أوزبكستان.

يذكر أن مجموعة منتخبنا للناشئين، تضم منتخبات قيرغيزستان (المستضيف)، العراق، لبنان، وتبدأ منافسات المجموعة يوم 18 سبتمبر المقبل.