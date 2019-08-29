شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يرغب في العودة إلى مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي لكرة القدم، أمس أنه منفتح على فكرة العودة لناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حينما ينتهي عقده في نوفمبر المقبل.

وسجل إبراهيموفيتش «37 عاماً» 46 هدفاً في 49 مباراة لعبها منذ انضمامه إلى الفريق المنافس في الدوري الأمريكي في مارس عام 2018.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية: أستطيع اللعب بسهولة في الدوري الإنجليزي، لذلك إذا أرادني مانشستر يونايتد، سأكون موجوداً.

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