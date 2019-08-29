شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر تشيك حارس هوكي جليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك حارس تشيلسي الشهير بيتر تشيك، الذي يشغل منصباً إدارياً في البلوز حالياً، كحارس في جلسة تمرينات جيلدفورد فليمز لهوكي الجليد، وسبق للحارس«37 عاماً» أن عبّر عن حلمه بلعب هوكي الجليد وقال: «كانت هذه الرياضة خياري الأول، لكن في ذلك الوقت كانت تستلزم شراء كل المعدات والزي، ولم يستطع والدي تحمل النفقات الإضافية. والدي كان ذكياً وعرف أنني سوف أحب أي رياضة مشابهة لهوكي الجليد، لذا اصطحبني إلى نادي كرة بسن ال 6 أو ال 7 وما إن بدأت لعب كرة القدم حتى أحببتها».

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