شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بولونيا يغادر المستشفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤولو مستشفى «سانت أورسولا» في بولونيا الإيطالية أن الصربي سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لفريق بولونيا غادر المستشفى بعد انتهاء المرحلة الأولى من العلاج من سرطان الدم (لوكيميا).
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن الأطباء في المستشفى قولهم إن ميهايلوفيتش «50 عاما» أصبح بحال جيدة بعد انتهاء المرحلة الأولى من العلاج.
وكان ميهايلوفيتش بدأ العلاج الكيميائي بعد الكشف عن مرضه في منتصف يوليو الماضي وفاجأ مشجعي بولونيا بترك المستشفى لقيادة الفريق في مباراته يوم الأحد الماضي التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام فيرونا .
ولم يكشف النادي بعد ما إذا كان ميهايلوفيتش سيتواجد على مقعد المدير الفني خلال المباراة الثانية التي يلتقي فيها سبال غداً .
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