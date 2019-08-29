شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام زوج سيرينا بالتواطؤ معها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم مشجعون زوج نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز بالتواطؤ معها لانتقاد غريمتها شارابوفا قبل فوزها على الروسية في افتتاح بطولة فلاشينج ميدوز، حيث ارتدى أليكس أوهانيان المؤسس الشريك لموقع ريديت عند حضوره المباراة تي شيرت يحمل الحروف «D.A.R.E» وهي اختصار لشعار مكافحة استخدام المنشطات في إشارة لاعتراف النجمة الروسية بتناول عقار محظور في 2016 أوقفت بسببه عن اللعب 15 شهراً. وارتدى أوهانيان جاكيت فوق ال «تي شيرت» لكنه لم يفلت من عيون المترصدين. وتنوعت ردود أفعال المغردين بين مؤيد لزوج سيرينا ومعارض فكتب أحدهم: «زوج سيرينا جميل جدا بهذا القميص» ورد آخر: «هذا ينم عن قلة احترام» وكتب آخر: «زوج يدعم زوجته، جميل». أوهانيان نفسه أكد سوء نواياه وكبس على زر لايك للتغريدات التي تشيد بفعلته ومنها تغريدة: «الجزء الثاني من موقعة سيرينا وشارابوفا حدث خارج الملعب مع تي شيرت أليكس أوهانيان، تعرف ما تفعل إذا كنت تدري».
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