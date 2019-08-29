صفوا النيه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب
تاريخ النشر: 29/08/2019
حسان العبيدلي
فكروا في احلامنا مره لي عليكم دون مبنيه
فكروا في احلامنا مره لي عليكم دون مبنيه
بس يكفينا من الحسره الأماني مثل ما هيه
منتخبنا بس لا تشره ارحمونا وصفوا النيه
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