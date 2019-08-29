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صفوا النيه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 29/08/2019

حسان العبيدلي

فكروا في احلامنا مره   لي عليكم دون مبنيه
بس يكفينا من الحسره   الأماني مثل ما هيه
منتخبنا بس لا تشره     ارحمونا وصفوا النيه

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