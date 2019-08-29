صفوا النيه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 29/08/2019

حسان العبيدلي فكروا في احلامنا مره لي عليكم دون مبنيه

بس يكفينا من الحسره الأماني مثل ما هيه

منتخبنا بس لا تشره ارحمونا وصفوا النيه [email protected]

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