- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مسقط
خسر المنتخب اليمني لكرة القدم من المنتخب العماني واحد صفر في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء في مسقط ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المزدوجة لكأس آسيا وكاس العالم بقطر 2022.
وسجل للمنتخب العماني هدف المباراة الوحيد بالشوط الثاني عن طريق اللاعب أحمد كانو الذي حول كرة برأسه صوب شباك الحارس سالم عوض.
ويخوض منتخب اليمن أول مبارياته في التصفيات المشتركة منتخب سنغافورة في الخامس من شهر سبتمبر القادم.
الجدير بالذكر أن قرعة المرحلة الثانية للتصفيات المشتركة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا، اليمن في المجموعة الرابعة إلى جوار كلٍ من (السعودية، أوزبكستان، فلسطين، سنغافورة).
كانت هذه تفاصيل خبر هزيمة المنتخب اليمني أمام نظيرة العماني 1 – 0 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.