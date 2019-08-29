الموجز
نجح نادي الزمالك فى الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات دور الثمانية لكأس مصر ، ليتأهل للدور قبل النهائى ليواجه الإتحاد السكندرى الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية .
أحرز الهدف عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة فى تقديرها لتسكن الزاوية اليمنى معلنة عن الهدف الأول للزمالك .
واصل لاعبو الزمالك سيطرتهم على مجريات المباراة فى الربع ساعة الثانية من اللقاء ورغم تقدمهم بهدف إلا انهم رفضوا الإرتكان للدفاع واستمروا فى الهجوم وبالفعل فى الدقيقة 23 أضاع المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك فرصة الهدف الثانى لفريقه عندما استلم كرة عن طريق الخطأ من عصام صبحى ظهير أيمن المقاصة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية بجانب مرمى المقاصة .
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يفوز على مصر للمقاصة بهدف عبدالله جمعة في ربع نهائي كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.