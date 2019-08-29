نادال يضرب بقوة وهاليب تتخلص من عقدة الدور الأول

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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ضرب الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا بقوة في مستهل مشواره في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، فيما تخلصت لرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة عند السيدات من عقدة الدور الأول الذي شهد سقوط النمسوي دومينيك تييم الرابع.

واستهل نادال بقوة حملته نحو محاولة الفوز باللقب للمرة الرابعة في مسيرته، بعد أعوام 2010 و2013 و2017، والاقتراب خطوة إضافية من غريمه السويسري روجيه فيدرر صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب الغراند سلام (18 مقابل 20 للأخير).

واحتاج الإسباني البالغ 33 عاما الى ساعتين و8 دقائق لتخطي عقبة الأسترالي جون ميلمان 6-3 و6-2 و6-2 وبلوغ الدور الثاني من البطولة الأميركية للمرة الخامسة عشرة من أصل 15 مشاركة، وذلك بكسر إرسال ميلمان خمس مرات في المجموعات الثلاث دون أن يتنازل عن أي شوط على إرساله.

ورأى ابن مايوركا بعد فوزه السهل على منافسه الأسترالي الذي حقق المفاجأة العام الماضي باقصائه فيدرر من الدور الرابع لهذه البطولة، أن "البدايات في أي دورة دائما ما تكون صعبة، بالتالي بالنسبة لمباراة أولى (له في البطولة)، فكان ذلك جيدا وأنا سعيد بالطريقة التي بدأت فيها".

وتطرق الإسباني الى ما حققه ميلمان الموسم الماضي حين أقصى فيدرر من البطولة، بالقول "أظهر العام الماضي ما بإمكانه أن يفعل حين يكون في مستواه، وأنا دخلت الملعب مع الكثير من الاحترام" لخصمه الأسترالي.

ويلتقي نادال في الدور المقبل الأسترالي الآخر ثانازي كوكيناكيس المصنف 203 عالميا والمشارك ببطاقة دعوة.

وخلافا لنادال الذي تعود آخر خسارة له في الدور الأول لإحدى البطولات الكبرى لعام 2016 في أستراليا المفتوحة، انتهى مشوار تييم الرابع عند الحاجز الأول للمشاركة الكبرى الثانية تواليا بخسارته أمام الإيطالي توماس فايبانو 4-6 و6-3 و3-6 و2-6.

وكان وصيف رولان غاروس في العامين الأخيرين يمني نفسه أن يكرر على الأقل نتيجة العام الماضي حين وصل الى ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز، إلا أن مشواره في البطولة الأميركية انتهى عند الدور الأول للمرة الأولى من أصل ست مشاركات حتى الآن للنمسوي البالغ 25 عاما، والذي كان خرج أيضا من الدور الأول لبطولة ويمبلدون قبل أسابيع معدودة على يد الأميركي سام كويري.

وأقر تييم "شعرت بارهاق كبير بعد مجموعتين. أنا بعيد كل البعد عن العطاء 100 بالمئة. لم أكن على سجيتي في الملعب".

ولحق الروسي كارن خاتشانوف التاسع بتييم واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثامن الذي سبقهما بالخروج من البطولة بعد الخسارة أمام الروسي أندري روبليف بأربع مجموعات، وذلك بسقوطه أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل 6-4 و5-7 و5-7 و6-4 و3-6 في أبرز نتائج الثلاثاء، على غرار الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت العاشر الذي خسر أمام الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين 6-3 و1-6 و4-6 و6-3 و3-6.

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ومن جهته، عانى الألماني ألكسندر زفيريف السادس الأمرين للفوز على المولدافي المغمور رادو ألبوت 6-1 و6-3 و3-6 و4-6 و6-2، فيما تخلص الكرواتي مارين سيليتش، بطل 2014، من السلوفاكي مارتن كليزان بثلاث مجموعات.

وكان الأسترالي المثير للجدل نيك كيريوس آخر المتأهلين الثلاثاء الى الدور الثاني بفوزه على الأميركي ستيف جونسون 6-3 و7-6 (7-1) و6-4.

- هاليب تتخلص من عقدة الدور الأول -

وعند السيدات، تخلصت هاليب من عقدة السقوط عن الدور الأول بفوزها الصعب نسبيا على الأميركية المغمورة نيكول غيبز 6-3 و3-6 و6-2، لتواجه في اختبارها المقبل مواطنة الأخيرة تايلور تاوسند الصاعدة من التصفيات.

وكانت هاليب التي تحتاج الى الفوز بلقب هذه البطولة من أجل التربع على صدارة التصنيف على حساب حاملة اللقب اليابانية ناومي أوساكا التي سبقتها الثلاثاء الى الدور الثاني بفوزها الصعب على الروسية آنا بلينكوفا 6-4 و6-7 (5-7) و6-2 في غضون ساعتين و28 دقيقة، ودعت البطولة الأميركية من الدور الأول في آخر مشاركتين لها.

لكن بطلة رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019 تخطت هذه العقدة ما جعلها تشعر "بالارتياح طبعا. أشعر بتحسن كبير لأني استطعت أخيرا أن أفوز بمباراة في هذه البطولة" بحسب ما أقرت بعد المباراة.

ونجحت الأميركية اليافعة كوكو غوف، البالغة من العمر 15 عاما، في البناء على نتيجتها الملفتة في بطولة ويمبلدون حين وصلت الى الدور الرابع، بتأهلها الى الدور الثاني في أول مشاركة لها في فلاشينغ ميدوز، وذلك من خلال الفوز على الروسية الشابة أناستازيا بوتابوفا (18 عاما) بنتيجة 3-6 و6-2 و6-4.

ولم تجد بطلة ويمبلدون لعامي 2011 و2014 التشيكية بترا كفيتوفا السادسة صعوبة تذكر في تخطي حاجز الدور الأول بفوزها على مواطنتها دينيزا اليرتوفا 6-2 و6-4، حاجزة بطاقتها في الدور الثاني للمرة الثامنة تواليا في فلاشينغ ميدوز (أفضل نتيجة لها في البطولة الأميركية وصولها الى ربع النهائي عامي 2015 و2017).

كما تأهلت الهولندية كيكي برتنز السابعة بفوزها على الإسبانية باولا بادوسا 6-4 و6-2، والسويسرية بيليندا بنسيتش الثالثة عشرة بفوزها على اللوكسمبورغية ماندي مينيلا 6-3 و6-2، والألمانية يوليا غورغيس السادسة والعشرون بفوزها على الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا 1-6 و6-1 و7-6 و7-1.

وكانت الأميركية سلون ستيفنز الحادية عشرة وبطلة 2017 أبرز ضحايا الثلاثاء عند السيدات بخسارتها أمام الروسية الصاعدة من التصفيات آنا كالينسكايا 3-6 و4-6.