ملخص مباراة الزمالك ومصر المقاصة 1-0 اليوم في كاس مصر

ملخص مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كاس مصر لكرة القدم، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، في لقاء خروج المغلوب ولابد من فائز في تلك المواجهة المصيرية والمرتقبة من عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان، حيث انها تجمع أحد أقطاب الكرة المصرية نادي الزمالك، بفريق أعتاد التألق خلال السنوات القليلة الماضية نادي مصر المقاصة.

يخوض أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر المقاصة أولى مبارياته مع الفريق اليوم ضد ناديه السابق الزمالك، أملاً في كتابة بداية جيدة لمسيرته مع النادي الفيومي، وكان المقاصة قد أبرم العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية أبرزهم محمد أبراهيم من الزمالك، وصلاح أمين من النجوم، وهو اللاعب الذي أعتاد التسجيل في القلعة البيضاء، بينما استغنى الفريق عن جون أنطوى لصالح مصر المقاصة.

وتعاقد الزمالك أيضاً مع مدير فني جديد وهو الصربي ميتشو، وعدد كبير من اللاعبين على رأسهم كلاً من بنشرقي واوناجم من المغرب، بالإضافة إلي عدد كبير من المصريين يتقدمهم أسطورة الملكي شيكابالا والحارسان محمد عواد وأبو جبل وعودة محمد عبد الشافي من الأحتراف الخليجي، ومصطفي محمد من الإعارة لطلائع الجيش، وخرج من الزمالك في الانتقالات الصيفية كلاً من شيكابالا ومحمد إبراهيم.

ملخص مباراة الزمالك ومصر المقاصة

مباراة الزمالك ومصر المقاصة كورة أون لاين، هجوم يتكون من شيكا واوناجم وبن شرقي وعمر السعيد كمهاجم وحيد، وتشكيل مختلف لنادي الزمالك في تلك المواجهة.

تشكيل الزمالك، حراسمة المرمى: محمد عواد.الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة.الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.الوسط المهاجم: محمد أوناجم – شيكابالا – أشرف بنشرقي.الهجوم: عمر السعيد.