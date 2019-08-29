بهدف عبدالله جمعة الزمالك يفوز على المقاصة ويتأهل لقبل نهائي كاس مصر

ملخص مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية من كاس مصر لكرة القدم، حيث يلعب الزمالك ضد مصر المقاصة مباراة مصيرية هي الأولى لمدرب الفريق ميتشو في الأجواء والمنافسات المصرية بعد قيادته الفريق لمباراة في المنافسات الأفريقية، في مواجهة لن تكون سهلة للقلعة البيضاء خاصة أنها أمام منافس أعتاد التألق أمام الكبار.

المباراة ستلعب في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وتذاع المباراة عبر قناة اون سبورت وقناة النيل للرياضة بشكل فضائي، وقناة تايم سبورت عبر البث الأرضي، وسيكون هناك تغطية كبيرة من قبل القنوات لتلك المواجهة المصيرية والمؤهلة للدور قبل النهائي من بطولة كاس مصر 2019.

وتعد تلك النسخة من بطولة كاس مصر هي واحدة من أطول النسخ على مر تاريخ المسابقة الأعرق في كرة القدم المصرية، خاصة في ظل موسم ماضي به الكثير من المباريات والمنافسات جعلته يمتد حتى الآن، لذلك تلعب البطولة بناء على التغييرات في تشكيل الفريقين خلال الفترة الماضية بعد سوق الانتقالات الصيفية وتعاقد الفريقين مع العديد من اللاعبين، وبيع العديد من اللاعبين أيضاً.

مباراة الزمالك والمقاصة

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد عواد.

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خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: اوناجم – أشرف بنشرقي – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم: مصطفي محمد.