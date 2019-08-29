تأجيل بداية مباريات الدوري الممتاز والسوبر

أعلنت اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بإصدار قرار بتأجيل موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الجديدة، بعد أن كان محدد لها أن تقام في يوم 19 سبتمبر القادم، وقد تم تحديد من جانب اللجنة المؤقتة بأن الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر يعتبر موعد جديد لانطلاق المسابقة.

حيث قد أعلنت مصادر من داخل اتحاد الكرة على أن قرار اللجنة المؤقتة قد جاء حتى يوفر فرصة لإقامة مباراة السوبر، التي سوف يتم تأجيلها حتى تقام المباراة قبل أن ينطلق مسابقة الدوري، بعد أن تعذر أن تقام في 18 من شهر سبتمبر القادم بسبب ارتباط نادي الأهلي والزمالك بخوض مباراة الذهاب في دور 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا.