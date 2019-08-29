فاروق جعفر : الزمالك و بيراميدز الأقرب لحصد كأس مصر و فرجانى لم يظهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض الأقرب لحصد بطولة كأس مصر هذا الموسم ويأتى بيراميدز خلف الزمالك بسبب امتلاكه لاعبين أقوياء و خروج الأهلى المنافس التقليدى . وأوضح فاروق جعفر خلال تصريحات تلفزيوينة، أن التونسى فرجانى ساسى لم يظهر بالأداء المطلوب أثناء سير اللقاء أمام المقاصة والفريق لم يتحمل تواجد 4 لاعبين نجوم فى التشكيل الاساسى . Advertisements تأهل فريق الزمالك إلى قبل نهائى بطولة كأس مصر للمرة السابعة على التوالى، بعدما هزم المقاصة بهدف نظيف اليوم سجله عبد الله جمعة من تسديدة صاروخية.

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