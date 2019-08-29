شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: لاعبو المقاصة ارتكبوا أخطاء كبيرة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر أن لاعبى فريق مصر المقاصة ، ارتكبوا أخطاء كبيرة خلال سير اللقاء اليوم أمام الزمالك وأبرزها الارتكاز فى أرض الملعب . وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON SPORT " أنه كان على لاعبى الزمالك استغلال الفرص السهلة التى تواجدت وتسجيل أكبر عدد من الأهداف مثل المباريات الأفريقية . وفاز الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على حساب نظيره مصر المقاصة فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء فى إطار مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر بهدف نظيف أحرزه عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التى شهدت ندية وحماسية شديدة بين الفريقين.

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