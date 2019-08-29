أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 / 8 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم المقاصة بهدف ويتأهل للدور قبل النهائى للكأس الزمالك يهزم المقاصة بهدف ويتأهل للدور قبل النهائى للكأس نجح فريق الزمالك فى الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات دور الثمانية لكأس مصر ، ليتأهل للدور قبل النهائى ليواجه الإتحاد السكندرى الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية . مروان محسن ينتظم فى مران الأهلي وتأهيل إكرامي انتظم مراون محسن مهاجم الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة. الأهلى يتابع مستجدات إصابة سعد سمير عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع سعد سمير، مدافع الفريق، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التطور في برنامجه العلاجي والتأهيلي الذى يخضع له تمهيدًا للعودة جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية. Advertisements الإسماعيلي يطلب من الأهلى ضم مارسيلو و باسم على طلب النادي الاسماعيلي من نظيره الأهلي الحصول علي خدمات الثنائي حسين السيد مارسيلو وباسم علي لاعبا الفريق الأحمر قبل غلق باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية صور ..مجلس الأهلى يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع مدينة نصر افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من إنشائها مؤخرًا، وتضم حمام أمواجٍ صناعيةٍ، وحمام سباحة للكبار، وحمام سباحة للأطفال، وغرف خلع ملابس (رجال وسيدات)، وغرف خلع ملابس (أولاد وبنات)، ومناطق جلوس للأعضاء، ومناطق خدمية.

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