صورة .. #الزمالك_المقاصه يتصدر تويتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج مباراة الزمالك و المقاصة تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب فوز الأبيض على نظيرة المقاصة فى بطولة كأس مصر . نجح فريق الزمالك فى الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات دور الثمانية لكأس مصر ، ليتأهل للدور قبل النهائى ليواجه الإتحاد السكندرى الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية . أحرز الهدف عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة فى تقديرها لتسكن الزاوية اليمنى معلنة عن الهدف الأول للزمالك . Advertisements

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