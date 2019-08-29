شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رد فعل الحكم الخامس بعد هدف عبد الله جمعة فى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، صورة أظهرت رد فعل الحكم الخامس محمد سلامة، عقب الهدف الذى سجله عبد الله جمعة لاعب الزمالك فى شباك مصر المقاصة فى دور الـ8 بكأس مصر.



الحكم الخامس

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ونجح فريق الزمالك فى الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات دور الثمانية لكأس مصر ، ليتأهل للدور قبل النهائى ليواجه الإتحاد السكندرى الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية .

أحرز الهدف عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة فى تقديرها لتسكن الزاوية اليمنى معلنة عن الهدف الأول للزمالك

كانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اختارت الحكم محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، التي ستقام غدا الأربعاء، ضمن دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويعاونه محمود ابو الرجال وسمير جمال، واحمد العدوى حكما رابعا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكما خامسا.